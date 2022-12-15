Мурманск спустя 28 лет дружбы прекратил побратимские отношения с исландским Акюрейри

До этого представители Акюрейри также разорвали связи с Мурманском. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Исландский город Акюрейри больше не город-побратим Мурманска. Решение о разрыве международных связей с ним единогласно приняли на очередном Совете депутатов города.

До этого представители Акюрейри также разорвали связи с Мурманском.

- 15 ноября городской совет Акюрейри принял решение о прекращении побратимского сотрудничества с Мурманском, о чем мэр Акюрейри проинформировала в своем письме, направленном в адрес администрации, - сообщила депутат Ольга Дзюба.

Город Исландии был побратимом столицы Заполярья 28 лет.

Напомним: на памятнике городам-побратимам обновили плиту со списком дружественных муниципалитетов. Это понадобилось из-за прекращения отношений со шведским Лулео.

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