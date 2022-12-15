Первому вице-премьеру Андрею Белоусову представили дорожную карту по строительству Мурманского транспортного узла

Проект создаст 1800 рабочих мест в регионе увеличит перевалку грузов в порту на 18 миллионов в год. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

Состоялось заседание по дорожной карте строительства Мурманского транспортного узла, участие в котором приняли первый вице-премьер Андрей Белоусов и губернатор Андрей Чибис. Проект создаст 1800 рабочих мест в регионе увеличит перевалку грузов в порту на 18 миллионов в год.

- В рамках дополнительного инфраструктурного обеспечения ведется реконструкция системы водоснабжения. Также от Минвостокразвития мы получили 4,2 миллиарда рублей на энергоснабжение. Отмечу, что с учетом качественного и надежного водо- и электроснабжения Западный берег Кольского залива открывает совершенно новые перспективы, - сообщил Андрей Чибис.

Напомним: ранее губернатор Мурманской области сообщил о поддержке проекта Мурманского транспортного узла со стороны правительства РФ - регион получит 37,7 миллиарда рублей.

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