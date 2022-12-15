В Мурманске на Верхне-Ростинском шоссе на полгода ограничат движение транспорта

Запрет коснется участка от дома №33 до дома №54 в восточном направлении.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске на полгода ограничат движение всех видов транспорта на Верхне-Ростинском шоссе. Запрет коснется участка от дома №33 до дома №54 в восточном направлении.
Согласно постановлению администрации города, запрет будет действовать с 9.00 15 декабря 2022 года до 17.00 30 июня 2023 года.
Напомним: в центре Мурманска на новогодние праздники ограничат движение транспорта.
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