В Мурманске мужчине вынесли приговор за случайный выстрел по ногам своего соперника

Конфликт между северянами произошел из-за дамы сердца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске вынесли приговор 49-летнему мурманчанину за выстрел по ногам оппонента. Мужчину обвиняют по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия».

Конфликт между северянами произошел из-за дамы сердца. Женщина долгие годы жила с подсудимым, а потом рассталась с ним, оставшись друзьями. Вскоре она нашла себе нового возлюбленного, а ее экс-сожитель стал приходить в гости, надеясь на возобновление отношений.

- Мужчина не раз разговаривал с ее новым сожителем и просил его прекратить отношения со своей бывшей возлюбленной. На его просьбы соперник никак не реагировал, и тогда мурманчанин решил с ним серьезно поговорить, для чего позвал на встречу в гараж. Результат разговора его не устроил, и он решил напугать оппонента с помощью карабина «Сайга», но, по словам подсудимого, споткнулся о порог и случайно выстрелил по ногам северянина, - сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Мурманска.

Несмотря на то, что мурманчанин не признал вину, суд назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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