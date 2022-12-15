Стало известно, в каком месяце 2022 года туристы чаще всего посещали Мурманскую область

Пик по турпотоку пришелся на июль. На втором месте - январь. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В комитете по туризму Мурманской области рассказали, в каком месяце путешественники чаще всего приезжали в Заполярье в 2022 году. Так, пик по турпотоку пришелся на июль. На втором месте - январь.

С января по октябрь 2022 года регион чаще всего посещали жители Санкт-Петербурга - 22,5%. Также часто у нас гостили туристы из Москвы - 15,6%, Московской области - 10,8%, Ленинградской области - 8,6% и Республики Карелия - 5,8%.

- Туристический поток считается от количества размещенных людей в коллективных средствах размещения, с учетом коэффициента досчета туристов, размещающихся не в гостиницах или посещающих объекты показа без ночевок. Турпоток за январь-сентябрь составляет 391,4 тысячи человек, - рассказал информагентству Nord News председатель регионального комитета по туризму Александр Елисеев.

Напомним: в Мурманской области определили пять самых популярных у туристов мест.

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