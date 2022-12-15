С 1 января 2023 года новорожденных в Мурманской области будут проверять на 36 заболеваний

Такой подход позволит быстрее выявлять заболевания, требующие серьезного своевременного лечения.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
С 1 января 2023 года в России меняется подход к неонатальному скринингу новорожденных. Теперь он становится более расширенным, в Мурманской области детей будут проверять на 36 заболеваний вместо 5.
- В учреждениях родовспоможения осуществляется забор крови из пятки новорожденного ребенка на тест-бланки, данная процедура проводится 1992 года. Далее один тест-бланк направляется в медико-генетический отдел перинатального центра Мурманского областного клинического многопрофильного центра, где проводится исследование на 5 заболеваний. Второй тест-бланк будет направляться в Санкт-Петербург в Диагностический медико-генетический центр для проведения исследований на оставшееся 31 заболевание, - сообщили в минздраве Мурманской области.
Такой подход позволит быстрее выявлять заболевания, требующие серьезного своевременного лечения.
Напомним: в Мурманской области обновили подарок для новорожденных. Теперь туда входят конверт-одеяло, комбинезон, ползунки, чепчик, варежки-антицарапки.
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