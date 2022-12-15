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НовостиОбщество15 декабря 2022 8:22

С 1 января 2023 года новорожденных в Мурманской области будут проверять на 36 заболеваний

Ранее неонатальный скрининг включал только пять заболеваний
Ника СВЕТЛОВА
Такой подход позволит быстрее выявлять заболевания, требующие серьезного своевременного лечения.

Такой подход позволит быстрее выявлять заболевания, требующие серьезного своевременного лечения.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 января 2023 года в России меняется подход к неонатальному скринингу новорожденных. Теперь он становится более расширенным, в Мурманской области детей будут проверять на 36 заболеваний вместо 5.

- В учреждениях родовспоможения осуществляется забор крови из пятки новорожденного ребенка на тест-бланки, данная процедура проводится 1992 года. Далее один тест-бланк направляется в медико-генетический отдел перинатального центра Мурманского областного клинического многопрофильного центра, где проводится исследование на 5 заболеваний. Второй тест-бланк будет направляться в Санкт-Петербург в Диагностический медико-генетический центр для проведения исследований на оставшееся 31 заболевание, - сообщили в минздраве Мурманской области.

Такой подход позволит быстрее выявлять заболевания, требующие серьезного своевременного лечения.

Напомним: в Мурманской области обновили подарок для новорожденных. Теперь туда входят конверт-одеяло, комбинезон, ползунки, чепчик, варежки-антицарапки.

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