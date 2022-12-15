В Кировске посередине декабря цветут розы

В Мурманской области в последние дни стоят морозы. Фото: vk.com/tvoy_kirovsk

В Мурманской области в последние дни стоят морозы. А в Кировске, несмотря на это, лето! Правда, в теплицах, но все же.

Местные жители, дети и взрослые, вырастили красивые цветы.

— В теплице Коашвы расцветают розы. Вместе с юными растениеводами и вдохновителем тепличного дела Ириной Логиновой радуемся первым успехам и красоте в полярную ночь, - сообщили в администрации Кировска.

Напомним: летом в одной из школ Мурманской области собрали урожай авокадо.

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