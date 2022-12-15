В центре Мурманска откроется новогодняя ярмарка «На Севере - Тепло!»

Мурманчан и гостей города приглашают на новогоднюю ярмарку «На Севере - Тепло!». Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманчан и гостей города приглашают на новогоднюю ярмарку «На Севере - Тепло!». Она будет работать с 24 декабря по 8 января включительно в центре Мурманска, а именно вблизи дома №11 на улице Воровского.

Предприниматели, которые хотят принять участие в торговле, могут заполнить заявку на сайте АНО «Мурманконгресс». Количество мест ограничено.

Напомним: в Мурманской области начинаются перевозки детей на губернаторские елки. Водителей просят быть осторожнее.

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