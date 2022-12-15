8,5 тысячи детей посетят губернаторские елки в Мурманской области

Также пройдут выездные праздники для детей из гарнизонов. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

15 декабря в Мурманске стартовали губернаторские елки. До 17 числа в Ледовом дворце спорта Мурманска будут проходить по два ледовых шоу «Щелкунчик» от Ильи Авербуха.

— В этом году у губернаторских елок новый формат. Всего в них примут участие 8,5 тысячи детей, которые отличились в учебе, творчестве, волонтерстве, северяне с ограниченными возможностями и из малообеспеченных семей. В том числе по инициативе губернатора приглашения получили дети участников СВО, - сообщила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Также пройдут выездные праздники для детей из гарнизонов.

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