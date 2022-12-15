В Кандалакше при ночном пожаре в пятиэтажном доме погиб человек

На месте происшествия работали 11 огнеборцев. Фото: vk.com/murman01

Ночью 15 декабря в Кандалакше вспыхнула квартира в пятиэтажном доме на улице Кандалакшское шоссе, 31. Пожар унес жизнь одного человека.

- На момент прибытия пожарных в квартире обгорел матрас и постельные принадлежности на площади 5 квадратных метров и пол на площади 2 квадратных метра. При пожаре один человек погиб, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

На месте происшествия работали 11 огнеборцев. Причины случившегося устанавливаются.

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