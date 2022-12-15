Трем управляющим компаниям в Мурманске выписали штрафы на 625 тысяч рублей

Признаны виновными ООО «УК «Альбатрос», ООО «Севжилсервис» и ООО «МУЖСК». Фото: Даниил ОПАРИН

Три управляющие компании в Мурманске по итогам проверки Госжилнадзора получили штрафы на общую сумму в 625 тысяч рублей.

— В нарушении лицензионных требований в части содержания и ремонта общего имущества многоквартирных домов признаны виновными ООО «УК «Альбатрос», ООО «Севжилсервис», ООО «МУЖСК», - сообщили в профильном министерстве.

Ранее за нарушение лицензионных требований оштрафовали ряд УК на миллион рублей.

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