Сергей Бондарь возглавил УФСИН по Мурманской области

Сергея Бондаря представили губернатору Андрею Чибису. Фото: УФСИН по Мурманской области

У УФСИН по Мурманской области сменилось руководство, региональное управление возглавил Сергей Бондарь. Его представили коллективу, губернатору Андрею Чибису и руководству других правоохранительных органов.

– Разносторонний профессиональный опыт и организаторские способности Сергея Бондаря позволят быстро войти в курс дела и добиться положительных результатов при решении задач, стоящих перед управлением ФСИН России по Мурманской области, – сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев.

Сергей Бондарь - уроженец Архангельской области, до недавнего времени он был первым заместителем начальника УФСИН России по Архангельской области.

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