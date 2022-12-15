В Мончегорске житель Санкт-Петербурга камнем убил 82-летнюю мать

Сын пришел домой к матери и убил ее. Фото: СКР по МО

41-летнего жителя Санкт-Петербурга заключили под стражу по обвинению в убийстве 82-летней матери. Трагедия разыгралась в одной из квартир на проспекте Металлургов вечером 7 декабря.

В тот день мужчина был пьян и поссорился с родственницей.

- Злоумышленник нанес несколько ударов камнем в голову потерпевшей. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Евгений Ребров.

Как уточнили в региональной прокуратуре, петербуржец признал свою вину.

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