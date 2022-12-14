В Мурманске ребенка госпитализировали с черепно-мозговой травмой после ДТП

О том, что произошло на улице Копытова, рассказали очевидцы. Фото: скриншот видео/vk.com/murmansk_dtp

Около 14.00 14 декабря в Первомайском округе Мурманска под колеса машины попал несовершеннолетний пешеход. ДТП произошло у дома №6 на улице Копытова на регулируемом пешеходном переходе. За рулем наехавшего на 12-летнего ребенка Mitsubishi сидела 33-летняя северянка.

- У несовершеннолетнего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. По поручению прокурора Мурманской области Сергея Паволина организована проверка по факту ДТП, - сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним: в Мурманской области на 1322-м километре автодороги Р-21 «Кола» произошло серьезное ДТП с участием одного автомобиля. Водитель Subaru потерял контроль над управлением машиной.

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