В Мурманске будут судить поджигателя Toyota RAV 4

Северянину грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске будут судить 26-летнего местного жителя, которого обвиняют в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. 27 ноября прошлого года северянин поджег чужую Toyota RAV 4.

- Для этого он приобрел на АЗС легковоспламеняющуюся жидкость, ночью пришел на парковку у одного из домов на проспекте Кольском, облил капот и воздухозаборник автомобиля, а затем поджег его, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Молодой человек действовал по заказу другого лица и получил вознаграждение в 30 тысяч рублей. При этом ущерб от его действий составил 1,5 миллиона рублей.

Северянину грозит до пяти лет лишения свободы.

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