«Видите, как я быстро сдался». Николай Расторгуев и группа «Любэ» исполнили в Мурманске одну из самых любимых у россиян песен

Как только на сцену вышли «Любэ», северяне стали просить музыкантов исполнить любимые песни, в том числе «Атас» и «Выйду ночью в поле с конем». Фото: vk.com/rodnayafest

10 декабря в Мурманске состоялся финальный концерт в рамках первого всероссийского тура в поддержку внутреннего туризма «Хороша родная». На сцене Ледового выступили группы «Любэ», «Город 312», «Корни» и Виктория Дайнеко.

Как только на сцену вышли «Любэ», северяне стали просить музыкантов исполнить любимые песни, в том числе «Атас» и «Выйду ночью в поле с конем».

- Хорошо, исполним. Видите, как я быстро сдался, - пошутил со сцены Николай Расторгуев.

К восторгу зрителей, обе песни прозвучали.

Напомним: Николай Расторгуев рассказал, как относится к уехавшим звездам.

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