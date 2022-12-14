Жителей Мурманской области предупреждают о сильном ветре

Северян предупреждают о ненастной погоде в четверг. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Северян предупреждают о ненастной погоде в четверг.

- По прогнозу Мурманского УГМС, 15 декабря по Мурманской области местами ожидается сильный юго-западный, западный ветер, ночью на востоке области сильный снег, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Напомним: в Печенгском округе и Кольском районе ограничили выход маломерных судов в Баренцево море.

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