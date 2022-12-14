Telegram-канал Ксении Собчак обратил внимание на жалобы жителей Мурманской области из-за антибиотиков

От жителей Мурманской области поступают сигналы об отсутствии в аптеках конкретных препаратов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

От жителей Мурманской области поступают сигналы об отсутствии в аптеках конкретных препаратов.

- В аптеках Кировска дефицит антибиотиков «Амоксициллин» и «Зиннат» — их назначают при бронхите, пневмонии, ангине и инфекции верхних дыхательных путей. К нам обратилась местная жительница, чьей двухлетней дочери педиатр выписал эти лекарства для лечения бронхита. По ее словам, 10 декабря она попыталась купить препараты по рецепту, их не оказалось ни в одной аптеке города, - сообщил Telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня».

При этом в Росздравнадзоре Мурманской области сообщили, что лекарства завозятся в аптеки, но быстро раскупаются.

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