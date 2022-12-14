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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 13:30

Следователи проводят проверку после гибели выпавшего из окна жителя Мончегорска

Трагедия случилась на улице Лесной
Ника СВЕТЛОВА
Следователи проводят доследственную проверку. Фото: СКР по МО

Следователи проводят доследственную проверку. Фото: СКР по МО

Утром 14 декабря в Мончегорске погиб местный житель 1950 года рождения.

- Мужчина выпал из окна одного из домов на улице Лесной. От полученных повреждений скончался, - сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Следователи проводят доследственную проверку.

Напомним: утром 13 декабря из окна выпала 14-летняя жительница Кандалакши.

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