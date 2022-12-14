«Каннибал, у которого нет мозга, но есть сердце». Рыбак из Мурманска показал животное с водой вместо крови

Рыбак из Мурманска Роман Федорцов в своем Telegram-канале «Записки из бутылки» опубликовал пост про животное, которое нам хорошо известно, но вот некоторые детали про него знают не все. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Рыбак из Мурманска Роман Федорцов в своем Telegram-канале «Записки из бутылки» опубликовал пост про животное, которое нам хорошо известно, но вот некоторые детали про него знают не все.

- Каннибал, у которого нет мозга, но есть сердце. Животное, которое может менять пол, а может размножаться делением. Организм, у которого от 5 до 50 глаз, а вместо крови - вода. Думаете, так не бывает? Бывает. Это просто морская звезда, - написал Роман Федорцов.

Ранее мурманчанин рассказывал, зачем пинагоре присоска.

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