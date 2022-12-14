В Мурманской области ожидается сильный снегопад

В Мурманской области сохраняется морозная погода.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области сохраняется морозная погода. В ближайшие дни Кольский полуостров будет находится на периферии активного циклона, смещающегося с Московской области на Баренцево море.
Ночью 15 декабря в регионе местами ожидаются снегопады, а днем будет сильный ветер.
- Температура воздуха ночью -12-17, при прояснениях -17-22, днем -6-11, местами до -16 градусов. На дорогах гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
Напомним: в Кольском районе ограничат выход судов в Баренцево море. Запрет будет действовать с 15 по 16 декабря.
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