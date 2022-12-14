Солистка «Город 312» записала новогоднее обращение из Мурманска

Музыканты отмечают, что полюбили Заполярье и надеются приехать не раз. Фото: Борис КУДРЯВОВ

10 декабря в Мурманске состоялся финальный концерт в рамках тура «Хороша родная». На сцене Ледового выступили группы «Любэ», «Город 312», «Корни» и «Виктория Дайнеко». В этот же день в центре города торжественно открыли главную городскую елку.

- Сегодня даже записала новогоднее поздравление из вашего города, у вас так красиво, особенно вечером. Как ярмарка из огней! В Москве такие украшения можно увидеть на основных улицах, например, на Гостином дворе, Красной площади, а у вас едешь по проспекту Ленина, и кажется, что он не кончается. Северное сияние над ним! (иллюминация. – Ред.), - рассказала солистка группы «Город 312» Светлана Назаренко (Ая).

Коллектив в этом году уже три раза был в Мурманской области. Музыканты отмечают, что полюбили Заполярье и надеются приехать не раз.

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