«Я прошу всех наших жителей быть бдительными». Андрей Чибис сообщил об усилении мер безопасности в Новый год

В Мурманской области усилят охрану общественного порядка в новогодние праздники.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области усилят охрану общественного порядка в новогодние праздники. Как сообщил губернатор Андрей Чибис, вопросу безопасности нужно уделить особое внимание, учитывая проведение массовых мероприятий и скопление людей в общественных местах.
Глава региона попросил северян с пониманием относиться к ситуации и по возможности помогать правоохранителям. При обнаружении подозрительного предмета или подозрительной ситуации нужно сразу обращаться в правоохранительные органы.
- Я прошу всех наших жителей быть бдительными. Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций очень важно всем нам иметь четкую гражданскую позицию, – подчеркнул губернатор.
Напомним: на Новый год в Мурманской области отменят фейерверки.
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