«Я прошу всех наших жителей быть бдительными». Андрей Чибис сообщил об усилении мер безопасности в Новый год

В Мурманской области усилят охрану общественного порядка в новогодние праздники. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области усилят охрану общественного порядка в новогодние праздники. Как сообщил губернатор Андрей Чибис, вопросу безопасности нужно уделить особое внимание, учитывая проведение массовых мероприятий и скопление людей в общественных местах.

Глава региона попросил северян с пониманием относиться к ситуации и по возможности помогать правоохранителям. При обнаружении подозрительного предмета или подозрительной ситуации нужно сразу обращаться в правоохранительные органы.

- Я прошу всех наших жителей быть бдительными. Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций очень важно всем нам иметь четкую гражданскую позицию, – подчеркнул губернатор.

Напомним: на Новый год в Мурманской области отменят фейерверки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru