В Кольском районе ограничат выход судов в Баренцево море

Запрет на выход маломерных судов будет действовать с 00.00 15 декабря до 00.00 16 декабря на территории Териберки и Ура-Губы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Кольском районе из-за неблагоприятных метеоусловий ограничат выход судов в Баренцево море. Согласно постановлению администрации муниципалитета, на время непогоды будет введен режим повышенной готовности.

Запрет на выход маломерных судов будет действовать с 00.00 15 декабря до 00.00 16 декабря на территории Териберки и Ура-Губы.

Напомним: жителей Мурманска предупреждают о небезопасном льде на катке при «Снежинке».

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