В Мурманской области прошел финал регионального конкурса «Молодой предприниматель года»

Участники представили свои проекты в семи номинациях. Фото: Правительство Мурманской области

13 декабря в мурманском центре «Мой бизнес» подвели итоги регионального конкурса «Молодой предприниматель года». В нем приняли участие амбициозные бизнесмены от 16 до 35 лет.

Всего в конкурсе было семь номинаций, в которых северяне представляли свои проекты. Среди проектов - детские и учебно-развивающие центры, туристические компании, онлайн-магазины, мастерская сувениров ручной работы, арт-пространства, и другое.

Как отметил замминистра развития Арктики и экономики Мурманской области Андрей Варич, участникам и лауреатам конкурса принадлежит одна из ключевых ролей в социально-экономическом развитии региона.

- Вместе мы сможем освоить новые виды деятельности, развить региональные и отраслевые площадки, создать новые рабочие места, - сказал Андрей Варич.

Среди победителей планируют разыграть три поездки на молодежную секцию Петербургского международного экономического форума-2023.

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