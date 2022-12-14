В Североморске таксист украл у пассажира забытый смартфон

Оказалось, что смартфон украл ранее судимый 27-летний таксист. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Североморске 30-летний мужчина остался без смартфона за 10 тысяч рублей после поездки на такси. Северянин забыл телефон в машине, когда вместе с товарищем возвращался в Сафоново из увеселительного заведения.

Утром следующего дня житель флотской столицы не смог найти свой мобильный телефон. Но он точно вспомнил, что в такси был с гаджетом, поэтому обратился в полицию.

Оказалось, что смартфон украл ранее судимый 27-летний таксист.

- Водитель рассказал полицейским, что после высадки клиентов нашел на заднем сидении машины мобильный телефон и решил его оставить у себя, чтобы продать. Стражи порядка забрали устройство и вернули его владельцу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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