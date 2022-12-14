На Кольской АЭС в рамках программы цифровизации ввели в эксплуатацию 3D-принтер

3D-принтер производит детали из высокотемпературного и низкотемпературного пластика, отвечающего всем необходимым требованиям. Фото: Кольская АЭС

В арсенале новейшего оборудования Кольской АЭС появился 3D-принтер. Раньше заказать необходимую пластиковую деталь от оборудования было практически невозможно, приходилось закупать полностью новую машину, а сегодня можно на месте создать необходимый элемент сложной геометрической формы.

- Введенный в эксплуатацию 3D-принтер в рамках программы цифровизации Кольской АЭС позволил автоматизировать, ускорить и повысить эффективность рутинных процессов. При этом работа такого оборудования безопасна для людей и окружающей среды, – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

3D-принтер производит детали из высокотемпературного и низкотемпературного пластика, отвечающего всем необходимым требованиям. Процесс работы складывается так: сначала деталь необходимо нарисовать с помощью 3D-редактора или отсканировать 3D-сканером, который появился на Кольской АЭС в 2021 году. Изображение загружают в компьютерную программу и отправляют на печать.

Инженеры цеха централизованного ремонта недавно на новом принтере сделали импеллер – лопаточный элемент, заключенный в кольцо для охлаждения электродвигателя. На изготовление импеллера ушло всего 2 часа работы, а раньше процесс закупки был практически невозможен или мог занимать длительное время.

Устройство имеет хорошее разрешение, высокую точность и возможность регулярного обновления. Минимальный размер выполненной 3D-принтером детали может быть меньше спичечного коробка, а максимальный – до 50 см.

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