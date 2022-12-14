В Росздравнадзоре опровергли отсутствие антибиотиков «Амоксициллин» и «Зиннат» в аптеках Кировска

В аптеках Заполярья стали быстро раскупать лекарства из-за подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В аптеках Заполярья стали быстро раскупать лекарства из-за подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом. Так, редакция «Осторожно Media» писала о дефиците антибиотиков «Амоксициллин» и «Зиннат» в Кировске.
В Росздравнадзоре Мурманской области эту информацию опровергли, сообщает «АиФ-Мурманск». По данным ведомства, вышеупомянутые препараты есть в аптеках в виде таблеток различной дозировки. Однако спрос на антибиотики сейчас действительно повышен.
Напомним: в Мурманской области закрыли две школы и 91 класс из-за роста заболеваемости ОРВИ.
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