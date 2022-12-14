15 декабря в Мурманске откроются елочные базары

Точки продаж будут работать до 31 декабря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей Мурманска приглашают на елочные базары - они откроются 15 декабря. Купить новогоднюю красавицу будет можно во всех округах города по девяти адресам, сообщили в администрации города.

Так, в Ленинском округе точки будут открыты на улице Лобова, 1, улице Нахимова, 6, улице Саши Ковалева, 20, улице Чумбарова-Лучинского (у перекрестка улицы с проспектом Героев-североморцев).

В Октябрьский округе - улица Георгия Седова, 18, улица Мира (в районе разворотного кольца автобуса №29), улица Академика Книповича, №27.

В Первомайском округе - в районе дома №34 по улице Героев Рыбачьего, улица Морская, 3.

Точки продаж будут работать до 31 декабря.

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