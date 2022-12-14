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НовостиОбщество14 декабря 2022 8:01

В поликлиниках Мурманской области временно приостановили профосмотры и диспансеризацию

Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Также по решению администраций медучреждений могут быть временно приостановлены плановые консультативные приемы «узких» специалистов.

Также по решению администраций медучреждений могут быть временно приостановлены плановые консультативные приемы «узких» специалистов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В поликлиниках Мурманской области, в частности в Мурманске, Апатитах и Кировске и Мончегорске, приостановили профосмотры и диспансеризацию. Это связано с ростом заболеваемости северян ОРВИ и гриппом.

Также по решению администраций медучреждений могут быть временно приостановлены плановые консультативные приемы «узких» специалистов, за исключением неотложных состояний, а также осмотров и консультирования пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическими заболеваниями и другими хроническими заболеваниями групп высокого риска.

- В поликлиниках организовано разделение потоков пациентов. Усилена работа служб неотложной медпомощи, - сообщили в оперштабе региона.

Напомним: Роспотребнадзор прокомментировал информацию о смертях от свиного гриппа в Мурманской области.

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