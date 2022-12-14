В поликлиниках Мурманской области временно приостановили профосмотры и диспансеризацию

Также по решению администраций медучреждений могут быть временно приостановлены плановые консультативные приемы «узких» специалистов.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В поликлиниках Мурманской области, в частности в Мурманске, Апатитах и Кировске и Мончегорске, приостановили профосмотры и диспансеризацию. Это связано с ростом заболеваемости северян ОРВИ и гриппом.
Также по решению администраций медучреждений могут быть временно приостановлены плановые консультативные приемы «узких» специалистов, за исключением неотложных состояний, а также осмотров и консультирования пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическими заболеваниями и другими хроническими заболеваниями групп высокого риска.
- В поликлиниках организовано разделение потоков пациентов. Усилена работа служб неотложной медпомощи, - сообщили в оперштабе региона.
Напомним: Роспотребнадзор прокомментировал информацию о смертях от свиного гриппа в Мурманской области.
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