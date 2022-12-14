В Мурманске прокуратура выявила нарушения при рекультивации свалки

В Мурманске природоохранная прокуратура выявила нарушения при рекультивации свалки твердых отходов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске природоохранная прокуратура выявила нарушения при рекультивации свалки твердых отходов.

Так, не была обеспечена актуализация объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. Также не оформлены разрешительные документы, регламентирующие использование природных ресурсов.

При этом контролирующие органы и заказчик не приняли меры к устранению нарушений законодательства, а также требований муниципального контракта.

- Прокуратура в адрес контролирующих органов, заказчика и подрядчика внесла представления. Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, заинтересованными лицами принимаются меры по устранению выявленных нарушений, - сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru