Доходы бюджета Мурманской области в 2023 году составят 107 млрд рублей, расходы - 119 млрд

Так, доходы составят 107 млрд рублей, расходы - 119 млрд. Дефицит запланирован на уровне 10%. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская областная Дума во втором чтении и окончательной редакции приняла бюджет Мурманской области на 2023 год.

Так, доходы составят 107 млрд рублей, расходы - 119 млрд. Дефицит запланирован на уровне 10%.

- Законопроект предусматривает приоритизацию расходов с учетом достижения национальных целей развития страны, плана приоритетных направлений развития и безусловного исполнения всех принятых обязательств, реализации первоочередных задач, поставленных в указах президента Российской Федерации, и скорректирован исходя из текущей экономической ситуации, - отметили в региональном парламенте.

Главный финансовый документ области сохраняет социальную направленность.

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