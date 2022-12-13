«Мы защитим вас от нацистов и бандеровцев». Герой России Михаил Попов поблагодарил жителей Мурманской области

Под командованием заполярного капитана группа бойцов трое суток выдерживала противостояние с превосходящими силами украинских националистов. Фото: скрин видео vk.com/opershtab_murman

Герой России Михаил Попов, который участвует в спецоперации, поблагодарил жителей Мурманской области за поддержку. Он записал видеообращение.

- Обещаю и впредь честно и верно служить нашей великой Родине. Обещаю, что я и мои товарищи защитим вас и всех детей России от поднявших голову нацистов и бандеровцев, – сказал капитан, обращаясь к землякам.

Напомним: в честь Михаила назвали школу в Печенге, где он учился. Военнослужащий отметил, что учителя привили ему любовь к Родине и помогли сделать главный выбор в жизни – стать офицером российской армии.

Под командованием заполярного капитана группа бойцов трое суток выдерживала противостояние с превосходящими силами украинских националистов. Были уничтожены 150 боевиков и два их танка. За проявленные мужество и героизм при выполнении боевой задачи Попов был награжден Золотой звездой Героя России.

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