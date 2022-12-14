Виктория Дайнеко: «Мечтаю увидеть Териберку»

Виктория Дайнеко не первый раз приезжает в Мурманскую область, но еще ни разу не была в Териберке.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
10 декабря в Мурманске состоялся финальный концерт тура «Хороша родная», на сцене Ледового дворца выступили группы «Любэ», «Корни», «Город 312» и Виктория Дайнеко.
Певица рассказала журналистам, что мечтает увидеть одно из мест Кольского полуострова.
- Я не первый раз приезжают в Мурманскую область, но никак не могу добраться до Териберки. Только с удовольствием смотрю видео про нее в сети. Для начала, я так думаю, надо хотя бы купить теплую одежду. А вообще меня восхищает ваша северная природа. Я помню, как ехала на концерт, а по сторонам было так красиво! Хотелось везде останавливаться, выйти из машины, все потрогать, рассмотреть, - рассказала Виктория Дайнеко.
Также со сцены на призналась северянам, что до недавнего времени неправильно ставила ударение в слове «Териберка», но больше не допускает эту ошибку.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru