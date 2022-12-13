Девушек и юношей ждут дистанции на 500, 1000 и 1500 метров. Фото: t.me/pmo51

Ксения Коржова, спортсменка из Мурманской области, вошла в состав сборной России по конькобежному спорту. Всего в сборной оказались 18 спортсменов.

Она будет представлять страну и наш регион на III Российско-китайских молодежных зимних играх. Соревнования будут проходить с 16 по 19 декабря в городе Чанчунь.

- Девушек и юношей ждут дистанции на 500, 1000 и 1500 метров, участники разыграют награды в масс-стартах и командных гонках, - сообщает правительство Мурманской области.

Напомним: Федерация зимнего плавания Мурманской области получила государственную аккредитацию.

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