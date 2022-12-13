Из торгового центра PLAZMA в Мурманске эвакуировали людей

В Мурманске в торговом центре PLAZMA сработала пожарная сигнализация. Фото: vk.com/murmansk_public_space
В Мурманске в торговом центре PLAZMA сработала пожарная сигнализация. Посетителей эвакуировали из здания.
- Через 15 минут всех запустили обратно, - сообщает Telegram-канал «Мурманск» (18+).
Почему сработала сигнализация - пока что не известно. «КП»-Мурманск» ожидает комментарий от пресс-службы МЧС региона.
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