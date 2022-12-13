Из торгового центра PLAZMA в Мурманске эвакуировали людей

В Мурманске в торговом центре PLAZMA сработала пожарная сигнализация. Фото: vk.com/murmansk_public_space

В Мурманске в торговом центре PLAZMA сработала пожарная сигнализация. Посетителей эвакуировали из здания.

- Через 15 минут всех запустили обратно, - сообщает Telegram-канал «Мурманск» (18+).

Почему сработала сигнализация - пока что не известно. «КП»-Мурманск» ожидает комментарий от пресс-службы МЧС региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru