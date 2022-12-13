Жителей Мурманска предупреждают о небезопасном льде на катке при «Снежинке»

Северянам настоятельно рекомендуют пока что воздержаться от посещения водоема во избежание несчастных случаев. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Сотрудники МЧС проверили лед катка, который находится на территории спорткомплекса «Снежинка» (Ивановский ручей). Мурманчан предупреждают, что выход на водоем пока что опасен.

Официального открытия катка не было, но на площадке уже начинают кататься люди.

- На сегодняшний день лед достаточно прочный, его толщина составляет от 25 до 28 сантиметров. Он способен выдержать единичный выход людей, в том числе рабочих, которые в настоящее время занимаются подготовкой площадки. Однако массовый выход на лед такой толщины может быть опасен, - отметил старший госинспектор по маломерным судам центра ГИМС МЧСМурманск Виктор Дайнеко.

Северянам настоятельно рекомендуют пока что воздержаться от посещения водоема во избежание несчастных случаев.

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