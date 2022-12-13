Жительница Мурмашей потеряла 40 тысяч рублей на покупке елки в Интернете

Женщину обманули при покупке елки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

35-летняя жительница Мурмашей осталась без 40 тысяч рублей, решив украсить дом к Новому году. Женщину обманули при покупке елки.

На одном из сайтов в Интернете она нашла объявление о продаже новогоднего дерева и через соцсеть договорилась с продавцом о формате оплаты.

- Северянка перевела полную сумму через мобильный банк и стала ждать покупку. Однако, в указанный срок товар не приехал, а поставщик перестал выходить на связь, сайт был полностью удален, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

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