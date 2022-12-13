В Мурманске завершились поиски 62-летнего мужчины и девочки-подростка

В Мурманске завершены поиски двух человек. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске завершены поиски двух человек. Напомним: 30 ноября пропал 62-летний Игорь Комоленков, а 12 декабря ушла из дома 14-летняя девушка.

Как сообщили «КП»-Мурманск» в поисково-спасательном отряде «МурманСпас», северяне найдены, живы. Они сами вернулись домой, после того, как увидели ориентировки на себя.

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