Как изменится плата за капитальный ремонт в Мурманской области с 1 января 2023 года

Необходимость в повышение размера взносов возникла из-за роста цен на стройматериалы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 1 января 2023 года в Мурманской области вырастет плата за капремонт. Для нашего установлен индекс в размере 14,7%, увеличение составит 1,32 рубля за квадратный метр.

Так, для деревянных домов плата за однокомнатную квартиру в 33 кв.м составит 113,52 рубля (было 99 рублей), за двухкомнатную в 48,5 кв.м - 166,84 рубля (было 145,5 рубля), трехкомнатную в 60,5 кв.м - 208,12 рубля (было 181,5 рубля).

Для квартир такого же метража, но в обычном доме, плата составит 340,56, 500,52 и 624,36 рубля соответственно. Для сравнения - было 297, 436,5 и 544,5 рубля.

Необходимость в повышение размера взносов возникла из-за роста цен на стройматериалы.

- Благодаря средствам, полученным от повышения минимального взноса в начале 2021 года, удалось обеспечить своевременные выплаты по принятым работам подрядным организациям, по которым имелись риски срыва сроков оплаты из-за недостаточности средств, поступающих за счет ежемесячных платежей населения. Также за счет дополнительно привлеченных средств от предыдущего повышения в более ранние сроки были отремонтированы 173 многоквартирных дома (204 конструктивных элемента и инженерных сетей), а всего в 2022 году по программе капитального ремонта были обновлены 422 дома, - сообщила директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Напомним: в Мурманске завершился капремонт еще четырех крыш. Благодаря современным технологиям работы смогли провести в холодное время года.

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