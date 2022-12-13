В Мурманской области вырастет взнос за капитальный ремонт

С 1 января 2023 года в Мурманской области вырастет плата за капитальный ремонт. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 1 января 2023 года в Мурманской области вырастет плата за капитальный ремонт. По данным Минстроя, увеличение составит 1 рубль 32 копейки за квадратный метр.

Например, за однокомнатную квартиру среднего метража надо будет платить на 43,56 рубля больше, двухкомнатную - 64,02 рубля, трехкомнатную - 79,86 рубля в месяц.

- В 2022 году у нас взнос не повышался, тогда как во многих регионах увеличение происходит ежегодно, - отметил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

При этом в Мурманской области минимальный взнос на капремонт является минимальным в АРЗФ и одним из самых низких в Северо-Западном федеральном округе: 9 рублей, ниже только в Ленобласти (8,98 рубля) и Калининградской области (6,9 рубля).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru