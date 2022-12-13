Торговая сеть прокомментировала нашествие крыс в своем супермаркете в Мурманске

Нашествие хвостатых сняли на видео. Фото: vk.com/murmanskgroup

В мурманском супермаркете, что находится на улице Лобова, 40, северяне заметили крыс. Как пишут в паблике «Мурманск» (18+), откормленные грызуны бегают по продуктам, не боясь людей.

Нашествие хвостатых сняли на видео, а вскоре на публикацию отреагировали представители торговой сети, к которой относится магазин.

- Мы согласны, что крысы в торговом зале — это неприемлемо и небезопасно. Такого быть просто не должно. Ситуацию держим на контроле и делаем все, чтобы избавиться от грызунов: заделываем все внешние и внутренние дыры по периметру супермаркета, а также на территории склада, а также проводим дератизацию дважды в месяц, - прокомментировали инцидент компания.

Напомним: жители Колы жалуются на кровавые реки.

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