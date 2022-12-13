В Мурманске выбрали «Магистра магии-2022»

11 декабря в Доме культуры Ленинского округа Мурманска состоялся конкурс детского творчества «Школа волшебства». Фото: Дарья ЦЕБРИК

11 декабря в Доме культуры Ленинского округа Мурманска состоялся конкурс детского творчества «Школа волшебства».

- Семь мальчиков от 7 до 10 лет состязались в турнире на звание «Магистра магии», объявленном повелителями стихий Земли, Воды, Воздуха и Огня! Юные волшебники рассказали зрителям о себе, своей семье, увлечениях и умениях; презентовали «древний артефакт», сделанный своими руками, и, конечно, раскрыли свои таланты в творческом конкурсе, - рассказали организаторы конкурса.

Каждый из юных северян стал победителем в какой-то номинации. Так, Даниил Соболев стал «Мастером волшебных артефактов», Семен Никонов - «Знатоком заклинаний», Тихон Брысин «Самым обаятельным волшебником», Денис Чудов «Самым ярким волшебником», Максим Белолипецкий - «Самым стильным волшебником», Иван Парфенов - «Знатоком магии защиты», Георгий Самойленко – «Талантливым волшебником».

Абсолютным победителем конкурса и «Магистром магии-2022» стал Тихон Брысин.

Организаторы благодарят компанию «Мир упаковки» за поддержку мероприятия и предоставленные подарки для всех участников конкурса.

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