Работодателям в Мурманской области советуют создавать корпоративные программы здоровья для сотрудников

Работодатели все чаще признают, что на самом деле именно сотрудники являются самым важным активом организации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 12 по 18 декабря 2022 года проходит объявленная Минздравом России Неделя популяризации лучших практик укрепления здоровья на рабочих местах.

Для охраны здоровья граждан на предприятиях, в учреждениях и организациях разрабатываются и внедряются корпоративные программы по поддержке здорового образа жизни на рабочих местах. В них входят мероприятия, направленные на психологическое благополучие сотрудников, стимулирование работников к занятиям физической культурой, отказ от употребления табака и алкоголя, приверженность к здоровому питанию и другие.

Для чего нужны корпоративные программы, дает ответ заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова.

- Примерно треть нашей жизни, с 9 до 18 часов, мы проводим на рабочем месте, поэтому очень важно создавать культуру здорового образа жизни в трудовом коллективе. Руководитель должен быть заинтересован, чтобы его сотрудники были здоровы и благополучны. Ведь только здоровая команда может достигнуть высоких результатов, - отмечает Маргарита Петухова.

Работодатели все чаще признают, что на самом деле именно сотрудники являются самым важным активом организации. То, как люди чувствуют себя физически и умственно на работе, сказывается на эффективности и производительности организации в целом.

- На сегодняшний день в нашем регионе на базе 38 организаций, учреждений и предприятий реализуется 49 корпоративных программ, направленных на укрепление здоровья работающих,- отмечает специалист.

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики предлагает руководителям и другим заинтересованным лицам ознакомиться с библиотекой корпоративных программ, перечнем возможных мероприятий по реализации корпоративных программ и примеры лучших практик нашего региона, находящихся на портале «Здоровый регион 51».

Также центр окажет помощь в создании корпоративной программы, которая позволит сохранить и укрепить здоровье сотрудников конкретного трудового коллектива.

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