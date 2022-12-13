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НовостиЗдоровье13 декабря 2022 12:02

Работодателям в Мурманской области советуют создавать корпоративные программы здоровья для сотрудников

Сейчас таких программ создано уже 49
Работодатели все чаще признают, что на самом деле именно сотрудники являются самым важным активом организации.

Работодатели все чаще признают, что на самом деле именно сотрудники являются самым важным активом организации.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 12 по 18 декабря 2022 года проходит объявленная Минздравом России Неделя популяризации лучших практик укрепления здоровья на рабочих местах.

Для охраны здоровья граждан на предприятиях, в учреждениях и организациях разрабатываются и внедряются корпоративные программы по поддержке здорового образа жизни на рабочих местах. В них входят мероприятия, направленные на психологическое благополучие сотрудников, стимулирование работников к занятиям физической культурой, отказ от употребления табака и алкоголя, приверженность к здоровому питанию и другие.

Для чего нужны корпоративные программы, дает ответ заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова.

- Примерно треть нашей жизни, с 9 до 18 часов, мы проводим на рабочем месте, поэтому очень важно создавать культуру здорового образа жизни в трудовом коллективе. Руководитель должен быть заинтересован, чтобы его сотрудники были здоровы и благополучны. Ведь только здоровая команда может достигнуть высоких результатов, - отмечает Маргарита Петухова.

Работодатели все чаще признают, что на самом деле именно сотрудники являются самым важным активом организации. То, как люди чувствуют себя физически и умственно на работе, сказывается на эффективности и производительности организации в целом.

- На сегодняшний день в нашем регионе на базе 38 организаций, учреждений и предприятий реализуется 49 корпоративных программ, направленных на укрепление здоровья работающих,- отмечает специалист.

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики предлагает руководителям и другим заинтересованным лицам ознакомиться с библиотекой корпоративных программ, перечнем возможных мероприятий по реализации корпоративных программ и примеры лучших практик нашего региона, находящихся на портале «Здоровый регион 51».

Также центр окажет помощь в создании корпоративной программы, которая позволит сохранить и укрепить здоровье сотрудников конкретного трудового коллектива.

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