Из Печенги и Лиинахамари ограничили вход судов в Баренцево море

В Мурманской области стоят морозы, в отдельных районах похолодало до -32. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области стоят морозы, в отдельных районах похолодало до -32. В Печенгском округе введен режим повышенной готовности.

- С 15.00 15 декабря до 18.00 18 декабря на территории Печенги и Лиинахамари введено ограничение на выход маломерных судов в Баренцево море, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Потепление в регионе ожидается со среды.

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