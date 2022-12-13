Из Печенги и Лиинахамари ограничили вход судов в Баренцево море

В Мурманской области стоят морозы, в отдельных районах похолодало до -32.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области стоят морозы, в отдельных районах похолодало до -32. В Печенгском округе введен режим повышенной готовности.
- С 15.00 15 декабря до 18.00 18 декабря на территории Печенги и Лиинахамари введено ограничение на выход маломерных судов в Баренцево море, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
Потепление в регионе ожидается со среды.
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