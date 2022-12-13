В районе Лавны произошла массовая авария

ДТП собрало 4 или 5 машин. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В районе Лавны, после поселка Минькино, 13 декабря произошла массовая авария. Как сообщили в группе «Мурманск ДТП ЧП» (18+), занята полоса дороги по направлению в Мурманск.

ДТП собрало 4 или 5 машин. «КП-Мурманск» обратилась за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Мурманской области.

Напомним: за выходные в Мурманской области произошло 40 ДТП. Четыре человека пострадали.

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