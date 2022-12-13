Житель Мурманска получил условный срок за агрессивные высказывания в адрес РПЦ

Северянин сделал это из ненависти к представителям Русской православной церкви. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ленинский районный суд Мурманска приговорил 44-летнего мужчину к году лишения свободы условно и полутора годам испытательного срока за экстремизм.

- 30 ноября северянин из дома с мобильного телефона и личного аккаунта в одной из социальных сетей разместил текстовое высказывание, содержащее призыв к осуществлению враждебных, насильственных, агрессивных действий по отношению к группе лиц, выделенной по признаку отношения к религии, - сообщили в пресс-службе Ленинского суда.

Все это северянин сделал из ненависти к представителям Русской православной церкви.

При этом мужчина после раскаялся в своем поступке, в том числе и публично, а также пришел с повинной.

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