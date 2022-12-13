Стало известно, что случилось с собакой, избитой хозяйкой в Мурманске

Малышу нужны добрые руки. Фото: vk.com/murmanskgroup

Недавно в Росте Мурманска произошел неприятный инцидент, связанный с жестоким обращением с животным. Хозяйка отпинала свою собаку и насильно поволокла ее на поводке. Случившееся снял на видео ребенок.

К счастью, песика забрали неравнодушные северяне. Оказалось, что он еще совсем малыш.

- Щенок уже в безопасности и готов стать вашим другом! Он ищет семью! Приходите знакомиться, может быть именно вас ждет этот пес! Давай все вместе сотворим для него новогоднее чудо! - пишут в паблике «Мурманск» (18+).

Те, кто хочет приютить у себя пушистого друга, могут обратиться к Оксане Губенко.

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