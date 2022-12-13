Осужденному из Оленегорска вынесли приговор за попытку купить наркотик

Приговор в законную силу еще не вступил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области вынесли приговор ранее осужденному 42-летнему уроженцу Санкт-Петербурга, который отбывает наказание в исправительном центре Оленегорска. Мужчина пытался купить наркотик, прибегнув к помощи знакомого.

- Летом 2022 года северянин через Telegram договорился с иным лицом о покупке запрещенного вещества. Так как он не мог покинуть исправительное учреждение, то попросил забрать наркотик из ранее оговоренного места своего знакомого. Противоправные действия пресекли правоохранители, - сообщает прокуратура Мурманской области.

Суд признал мужчину виновным и назначил окончательное наказание в виде лишения свободы на 3 года в исправительной колонии особого режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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