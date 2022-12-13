В Мурманской области похолодало до -32

Новая неделя в Мурманской области началась с морозов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Новая неделя в Мурманской области началась с морозов. В Мурманске, например, впервые с начала зимы столбик термометра опустился до -20. А днем ранее в регионе зафиксировали первые -30 градусов.

- В ночь на 13 декабря на юге города температура опускалась до -24...-25, в аэропорту в Мурмашах минимум составил -27,7. По области местами было еще морознее (за исключением крайнего юга, где уже ночью сказывалось влияние циклона). В Янискоски зафиксировали -29, в

Верховье Лотты -32, 3, - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Однако уже со среды в регионе начнет теплеть.

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